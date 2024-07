Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich kurz vor 11.45 Uhr in der Ulmer Straße. Der 41-jährige Fahrer einer KTM fuhr in einer Kolonne und setzte zum Überholen an. Zeitgleich wollte ein 71-Jähriger an der Spitze der Kolonne ordnungsgemäß nach links in ein Grundstück abbiegen. Der Motorradfahrer prallte in die ...

mehr