Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Motorradfahrer schwer verletzt

Bei einem Überholmanöver kam es Samstag in Uhingen zu dem Unfall.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 11.45 Uhr in der Ulmer Straße. Der 41-jährige Fahrer einer KTM fuhr in einer Kolonne und setzte zum Überholen an. Zeitgleich wollte ein 71-Jähriger an der Spitze der Kolonne ordnungsgemäß nach links in ein Grundstück abbiegen. Der Motorradfahrer prallte in die Seite des BMW und erlitt dabei schwere Verletzungen. Er kam in ein Krankenhaus.

+++++++ 1424331

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell