POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Schlangenlinien gefahren

Unter Medikamenteneinfluss war am Samstag eine Autofahrerin bei Giengen a.d. Brenz unterwegs.

Gegen 22 Uhr sah ein Zeuge den Toyota auf der L1083 von Heidenheim in Richtung Giengen a.d. Brenz fahren. An dem Auto war nur das Standlicht eingeschaltet. Auch geriet der Pkw immer wieder auf den rechten Seitenstreifen und teilweise nach links über die Mittellinie. Gegenverkehr herrschte zu diesem Zeitpunkt nicht, so dass niemand gefährdet wurde. Da an dem Auto das Licht immer wieder von Standlicht auf Abblendlicht und umgekehrt gewechselt wurde, blieb der Zeuge hinter dem Toyota und wählte den Notruf. Der Zeuge gab auch laufend Standortmeldungen durch, so dass die Polizeistreife das verdächtige Fahrzeug wenig später in der Schwagestraße in Giengen antreffen konnte. Die Fahrerin stand augenscheinlich unter Medikamenteneinwirkung. In einem Krankenhaus musste die Seniorin eine Blutprobe abgeben. Ihren Führerschein durfte die Frau behalten. Auf sie kommt nun eine Anzeige zu.

