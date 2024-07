Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Zeugen nach Unfall gesucht

Nach einer Unfallflucht am Sonntag bei Blaubeueren-Asch ermittelt jetzt die Polizei.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um 15.45 Uhr auf der Landstraße 1236 zwischen Blaubeuren-Asch und Blaustein-Wippingen. Dort war ein 29-Jähriger zusammen mit seiner 20-Jährigen Sozia auf seinem vierrädrigen Quad in Richtung Wippingen unterwegs. Wie der Fahrer der Polizei berichtete, kam von links aus einem einmündenden landwirtschaftlichen Verbindungsweg eine Radlerin herausgefahren. Die Frau bog auf die Landstraße in Richtung Wippingen ein, ohne auf die Vorfahrt des Quad-Fahrers zu achten. Der bremste sein vierrädriges Kfz ab. Um einen Zusammenstoß mit der Fahrradfahrerin zu verhindern, leitete der 29-Jährige ein Ausweichmanöver nach rechts ein. In der weiteren Folge verlor der Quad-fahrer die Kontrolle über sein Gefährt und kam nach rechts von der Straße ab. In der abfallenden Böschung stellte sich das Quad quer und beide Fahrenden stürzten von dem Fahrzeug. Das Quad kam auf den Rädern zum Stehen, der Mann und die Frau mit schweren Verletzungen in der Wiese zum Liegen.

Die mutmaßliche Unfallverursacherin hatte den Beinahezusammenstoß mitbekommen. Die Radlerin soll wohl zunächst ein paar Meter weitergefahren und an einem Parkplatz angehalten haben. Wie ein zufällig vorbeifahrender Autofahrer berichtete, drehte sich die Radfahrerin scheinbar noch um und schaute in Richtung der Verletzten. Ohne zu helfen, soll sie dann in Richtung Wippingen davongeradelt sein. Der Autofahrer wählte den Notruf und leistete Erste Hilfe.

Der Verkehrsdienst Laupheim ermittelt jetzt und sucht die mutmaßliche Unfallverursacherin. Bei der Radlerin soll es sich um eine großgewachsene ältere Frau handeln. Sie hatte dunkle und graugelockte Haare und war mit einem Damenrad unterwegs. An dem Rad war ein Gepäckkorb montiert. Die Polizei bittet auch um Hinweise von weiteren möglichen Zeugen.

Wer den Unfall beobachtet hat, die Radfahrerin kennt oder weitere Hinweise dazu geben kann wird gebeten, sich beim Verkehrsdienst Laupheim unter der Telefon-Nr. 07392/9630-320 zu melden. Den Schaden an dem Quad schätzt die Polizei auf rund 1.000 Euro. Das total beschädigte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell