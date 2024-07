Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Betrunken von E-Scooter gestürzt

Verletzungen zog sich eine 22-Jährige am Sonntag nach einem Unfall in Laichingen zu.

Ulm (ots)

Gegen 19.45 Uhr war die Frau mit einem E-Scooter in der Weite Straße unterwegs. Sie war dort im Bereich eines Treppenabgangs gestürzt. Eine Zeugin fand die Verletzte und verständigte den Rettungsdienst. Da es zunächst schlimmer aussah, war auch ein Notarzt am Einsatzort. Ein Krankenwagen brachte die junge Frau mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die 22-Jährige wohl deutlich alkoholisiert war. Zeugen berichteten, dass die Frau zuvor in einer Gaststätte Alkohol konsumiert hatte. Ein Alkoholtest im Krankenhaus ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Ob die Frau nun selbst gefahren ist und dabei alleinbeteiligt zum Sturz kam, muss die Polizei noch ermitteln. Hinweise nimmt die Polizei Ehingen unter der Tel. 07391/5880 entgegen.

++++1432633(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

