Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Ladendieb wird renitent

Am Samstag schlug ein 63-Jähriger in Ehingen um sich, ein gegen ihn bestehendes Hausverbot beachtete er nicht.

Ulm (ots)

Kurz nach 12 Uhr beobachtete eine Zeugin den Mann in einem Geschäft in der Lindenstraße. Der 63-Jährige steckte Süßigkeiten und mehrere Backwaren ein und verließ das Geschäft. Die Detektivin sprach den Ladendieb daraufhin an und bat ihn ins Büro. Er zeigte sich damit wohl nicht einverstanden. Der Mann fing sogleich an, um sich zu schlagen. Er verletzte die Detektivin an den Armen und im Gesicht leicht. Mit Hilfe von weiteren Zeuginnen konnte der 63-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Erst danach ließ er sich beruhigen. Die Beamten fanden in den Hosentaschen und auch im mitgeführten Rucksack das Diebesgut. Die Polizei brachte den gewalttätigen Ladendieb auf ein Polizeirevier. Dort stellten die Ermittler fest, dass gegen den 63-Jährige bereits ein Hausverbot für das Geschäft bestand. Daran hielt er sich offensichtlich nicht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft konnte der 63-Jährige die Dienststelle wieder verlassen. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu.

++++1426915(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell