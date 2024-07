Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim/A7 - Aus dem Verkehr gezogen/ Am Samstag kontrollierte die Polizei auf der A7 bei Heidenheim einen Sattelzug.

Ulm (ots)

Gegen 10.15 Uhr kontrollierte die Verkehrspolizei Heidenheim einen ausländischen Sattelzug auf dem Rastplatz Lonetal in Fahrtrichtung Ulm. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten zwei gebrochene Felgen fest. Deshalb begleitete die Polizei den 50-jährigen Fahrer mit seinem Sattelzug zu einem Gutachter. Der stellte bei seiner Begutachtung zahlreiche weitere erhebliche Mängel am Zugfahrzeug fest. Deshalb musste der 50-Jährige sein Fahrzeug stehen lassen. Da der Auflieger keine Mängel aufwies, organisierte der Fahrer über seine Firma ein Ersatzfahrzeug für den Folgetag. Da der griechische Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hatte, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 400 Euro sofort bezahlen. Auch musste er für die Kosten des Sachverständigen aufkommen.

Hinweis der Polizei:

Ein technisch einwandfreies Fahrzeug dient der Sicherheit aller. Lassen Sie technische Einrichtungen regelmäßig durch Fachpersonal in Werkstätten prüfen. Auftretende Mängel müssen sofort repariert werden. Warten Sie nicht bis zur nächsten Hauptuntersuchung. Überprüfen Sie regelmäßig ihr Fahrzeug.

++++1424790 (BK)

