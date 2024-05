Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Waldshut - Küssaberg -- Verkehrsunfall im Gegenverkehr mit mehreren Verletzten -- Zeugenaufruf !

Unfallzeit: 04.05.2024 - 12:30 Uhr

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es zur genannten Zeit auf der Landesstraße 161 in Höhe Reckingen, Landkreis Waldshut.

Bisher liegen der Polizei folgende Informationen vor:

Die 21-jährige Fahrerin eines Pkw befuhr die Landesstraße 161 von Lienheim kommend in Richtung Rheinheim.

Beim Überholen eines Fahrzeuges kam die junge Frau zunächst gegen die dortige Schutzplanke. Kurz darauf kollidierte sie mit einem entgegen kommenden Pkw nahezu frontal.

Die Unfallverursacherin wurde hierbei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

In dem entgegen kommenden Pkw wurden sowohl der 27-jährige Fahrer als auch dessen 26-jährige Beifahrerin ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Sie wurden beide zur weiteren Abklärung ihrer möglichen Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich insgesamt auf etwa 35.000 Euro - beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Weiterer Schaden an der Schutzplanke entstand in Höhe von etwa 2000 Euro.

Die Fahrbahnm der L 161 ist bis etwa mindesten 15:00 Uhr in Höhe Reckingen voll gespert - der Verkehr wird abgeleitet. Mit entsprechenden Behinderungen ist zu rechnen.

Die Polizei sucht Zeugen:

Wem ist zwischen Lienheim und Reckingen ein blauer Ford Focus aufgefallen? Hier sind insbesondere Angaben zur Fahrweise von Bedeutung.

Wer wurde möglicherweise in diesem Zusammenhang durch das Fahrverhalten der Ford-Fahrerin gefährdet oder geschädigt?

Hinweise werden ab Montag zu den Bürozeiten an die Verkehrspolizei in Waldshut erbeten, Tel. 07751 89630.

