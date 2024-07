Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach/B30 - Über Fahrzeugteil gefahren

Sachschaden entstand an einem Mercedes am Sonntag auf der B30 bei Erbach-Donaustetten.

Ulm (ots)

Kurz nach 9 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer einen Pannen-Lkw auf der B30 in Richtung Biberach. Der italienischen Scania Lkw mit Spezialaufbau hatte Höhe Donaustetten ein Metallteil von seinem Lkw verloren und konnte nicht mehr weiterfahren. Das Antriebsteil lag wohl mitten auf der Fahrbahn und hatte sich während der Fahrt gelöst. Der 83-jährige Fahrer sah das Teil offenbar zu spät. Der Mercedes überfuhr das Teil und beschädigte so die Front und den Unterboden. Wie die Polizei weiter mitteilt, hatte sich das Teil an der Kardanwelle gelöst. Das Metallteil wurde den polizeilichen Erkenntnissen zufolge offenbar wenige Tage zuvor unsachgemäß angeschweißt und hielt der starken Beanspruchung wohl nicht stand. Der Schaden an dem Mercedes wird auf rund 400 Euro geschätzt. Der Mercedes konnte seine Fahrt fortsetzen. Nicht so der Scania des 27-Jährigen. Der musste zu einem Lkw-Reparaturdienst abgeschleppt werden. Der Lkw-Fahrer muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

++++1424149(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

