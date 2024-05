Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeistation Altenwalte zieht in neue, moderne Räumlichkeiten nur unweit der alten Dienststelle

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Altenwalde. Die Polizeistation Altenwalde befand sich seit über 30 Jahren im Frankenweg. Die Räumlichkeiten waren jedoch nicht mehr zeitgemäß, sodass ein Umzug als notwendig erachtet wurde. Umso erfreulicher ist es nun, dass endlich ein neuer Standort gefunden werden konnte. Die neue Station befindet sich in direkter Sichtweite der alten Räumlichkeiten in der Dorfstraße 55.

Ausgestattet mit moderner Einrichtung und in ausreichender Größe kann nun der neue Stationsbeamte, Polizeioberkommissar Tobias Kralisch, in der gefühlten Rolle des "Polizisten zum Anfassen" für die Belange der Bürgerinnen und Bürger vor Ort ansprechbar sein. Der vorherige Stationsbeamte Jörg Schmidt war seit 2007 das Gesicht der Polizei in Altenwalde. Mit Ablauf des Monats Februar 2024 konnte er seinen wohlverdienten Ruhestand antreten.

"Wir haben mit Jörg Schmidt einen tollen Polizeistationsbeamten pensioniert. Ich freue mich aber sehr, dass wir nun mit Tobias Kralisch einen sehr geschätzten Kollegen zur Polizeistation Altenwalde geben konnten. Ich bin mir sicher, dass auch Tobias als "Polizist im Ort" schnell zum Altenwalder Stadtteilbild gehören wird" so Michael Hasselmann, Leiter der Polizeiinspektion Cuxhaven.

Andreas Sagehorn, Präsident der Polizeidirektion Oldenburg, wies auf die Bedeutung von Polizeistationen insbesondere im ländlichen Raum hin: "Auch in der heutigen Zeit ist die Dienststelle vor Ort für viele Bürgerinnen und Bürger nach wie vor die erste Anlaufstelle, wenn Sie sich mit ihren Anliegen an die Polizei wenden möchten. Insofern sind Polizeistationen wie hier in Altenwalde der gelebte Ausdruck einer bürgernahen Polizei - sie erleichtern den gegenseitigen Austausch, erhöhen das Vertrauen in die Arbeit der Polizei und stärken so letztlich das Sicherheitsgefühl der Menschen."

Zu finden ist die neue Dienststelle direkt neben dem neuen Gebäude der Bäckerei Tiedemann und der Stadtsparkasse Cuxhaven. Parkmöglichkeiten sind ausreichend vorhanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell