Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Ausländerfeindliche Gesänge an Otterndorfer Schule - Polizei appelliert an alle Institutionen

Cuxhaven (ots)

Otterndorf. Am heutigen Dienstagmittag (28.05.2024) meldeten Schülerinnen und Schüler einer Otterdorfer Schulklasse am Schulzentrum gegen 12:30 Uhr, dass eine Personengruppe, welche sich auf dem ZOB der Schule befand, die bereits aus der Öffentlichkeit bekannten Gesänge mit ausländerfeindlichem Hintergrund lautstark gesungen hat. Auch die von anderen Vorfällen in ganz Deutschland bekannte Zeile "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus" wurde hierbei mehrfach kundgetan.

Die entsandten Einsatzkräfte der Polizei konnte von Ort eine Gruppe von knapp zehn Jugendlicher/junger Erwachsener antreffen und deren Personalien feststellen. Mindestens eine Person, ein 16-jähriger Jugendlicher, gab hierbei zu den entsprechenden Ausdruck gesungen zu haben. Weitere namentlich feststehende Personen stritten eine Beteiligung zumindest teilweise ab oder wurden als Zeugen polizeilich erfasst. Insgesamt waren alle angetroffenen Personen zwischen 15 und 19 Jahre alt und sowohl männlich als auch weiblich.

Die Polizei hat entsprechende Strafverfahren wegen Volksverhetzung eingeleitet und bereits vor Ort eindringliche Gespräche mit allen Beteiligten geführt.

"Eine starke Sensibilisierung, offene Aufklärungsarbeit aber auch der klare Hinweis auf strafbares Verhalten sind die gesamtheitlichen Aufgaben aller beteiligten Institutionen und Behörden. Schulen und Schulträger sowie Präventionsangebote, z.B. durch die Polizei, aber auch strafrechtliche Ermittlungen und gegebenenfalls juristische Konsequenzen müssen dazu führen, dass derartiges Verhalten konsequent unterbunden wird. Gleichzeitig muss es die vorranginge Aufgabe sein, gerade Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Tragweite eines solchen Verhaltens bewusst zu machen" so Michael Hasselmann, Leiter der Polizeiinspektion Cuxhaven.

Ob der Vorfall durch die Personengruppe gefilmt und bereits ins Internet gestellt beziehungsweise über die sozialen Medien verbreitet worden ist, kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell