POL-CUX: Diebstahl einer massiven Holzbank in Kührstedt (Vergleichsbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots)

Geestland/Kührstedt. Am heutigen Montag (27.05.2024) kam es gegen 12:50 Uhr in der Ortschaft Kührstedt, Straße Im Staubusch in Höhe Wildhagen, zu einem Diebstahl einer zum Verkauf aufgestellten Gartenbank.

Ein bislang unbekannter männlicher Täter befuhr dazu mit einem großen weißen Geländewagen oder Pickup mit geschlossenem Aufbau und einem Anhänger mit Doppelachse und hinten hochgeklappter Laderampe ein Grundstück. Hier lud er die Gartenbank auf seinen Anhänger und entfernte sich in Richtung Kührstedt Ortsmitte.

Bei der Bank handelt es sich um eine Bank aus Naturholz mit Stammscheiben als Fuß. Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeug oder zu dazugehörigen Personen machen können, werden gebeten, sich beim bei der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

