POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 26.05.2024

Unfall unter Einfluss von Alkohol

Wurster Nordseeküste. Am 24.05.2024 ereignete sich auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Speckenstraße in Dorum ein Unfall. Hierbei touchierte der 55-jährige Fahrer eines Pkw beim rückwärts Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. Der Unfall wurde durch einen anderen Verkehrsteilnehmer gemeldet. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten Kräfte des Polizeikommissariats Geestland eine mögliche Beeinflussung des 55-Jährigen durch Alkohol fest. Die Überprüfung vor Ort ergab einen Wert von 1,7 Promille. Aus diesem Grund wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und Führerschein und Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der entstandene Sachschaden am geparkten Pkw wird auf etwa 4.500 Euro geschätzt.

Zeugen zu illegaler Müllentsorgung gesucht

Geestland. Am 24.05.2024 wurde der Polizei gegen 19:30 Uhr eine illegale Müllentsorgung gemeldet. In einem Waldweg, abgehend von der Straße Am Wurster Weg, nahe der Ortschaft Drangstedt, wurden durch Unbekannte zehn Müllsäcke mit augenscheinlich Hausmüll entsorgt. Von der L120 kommend handelt es sich um den ersten Waldweg auf der linken Seite. Wann die Säcke dort abgelagert wurden, ist nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dieser Müllentsorgung geben können, sich unter Telefon 04743 9280 zu melden (Bild im Anhang).

Fahren unter Alkoholeinfluss

Loxstedt/BAB27. Am Sonntag, den 26.05.2024, kontrollierten Kräfte des Polizeikommissariats Geestland kurz vor 2:00 Uhr einen Pkw, der zuvor die Autobahn 27 befahren hatte. Bei der Kontrolle des 59-jährigen Fahrzeugführers aus Geestland erhärtete sich der Verdacht, dass dieser den Pkw unter Einfluss von Alkohol geführt haben könnte. Die anschließend durchgeführten Tests bestätigten dies. In der Atemluft des Geestländers konnten 0,66 Promille festgestellt werden, sodass gegen ihn ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und ihm die Weiterfahrt bis zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit untersagt wurde.

LKW mit Reifenschaden kollidiert mit Leitplanke

Schwanewede/BAB27. Am gestrigen Samstag, den 25.05.2024, ereignete sich um 05:25 Uhr auf der Autobahn 27 zwischen den Anschlussstellen Schwanewede und Uthlede, in Fahrtrichtung Cuxhaven ein Unfall mit einem LKW. Dieser kam aufgrund eines Reifenschadens nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort auf einer Strecke von circa 100 Metern mit der Leitplanke. Der 58-Jährige Fahrzeugführer aus Bremen blieb hierbei unverletzt. Am LKW entstand ein enormer Sachschaden, so auch an der dortigen Seitenschutzplanke. Für die Bergung des LKW's samt Anhänger und anschließender Reinigung des Standstreifens wurde die Fahrtrichtung Cuxhaven durch die Autobahnmeisterei Hemelingen zeitweise halbseitig gesperrt. Die Maßnahmen dauerten bis circa 10:30 Uhr an. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 22.000 Euro geschätzt.

