Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: PKW Brand in Flögeln

Cuxhaven (ots)

Geestland/Flögeln. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am gestrigen Donnerstagnachmittag (23.05.2024) gegen 15:45 Uhr ein PKW Fiat einer 50-jährigen Bremerin in Flögeln in der Straße Im Seegen in Brand. Die Frau sowie ihre 53-jährige Beifahrerin konnten noch rechtzeitig aus dem aussteigen und wurden nicht verletzt. Der PKW brannte vollkommen aus und wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der geschätzte Schaden beträgt ca. 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell