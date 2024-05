Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zu schnell und alkoholisiert unterwegs

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven/Lüdingworth. In der Nacht zu Sonntag (26.05.2024) wurde gegen 04:20 Uhr ein 26-jähriger Cuxhavener mit seinem PKW im Bereich der Straße Am Kanal in Cuxhaven-Lüdingworth kontrolliert. Grund der Kontrolle war eine Geschwindigkeitsmessung. Der Cuxhavener war hierbei mit vorwerfbar 85 km/h unterwegs. Erlaubt sind 50 km/h. Bei der weiteren Kontrolle wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Vortest ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt bis zur Ausnüchterung untersagt. Ihn erwarten nun zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren mit hohen Bußgeldern und mindestens einem Monat Fahrverbot.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell