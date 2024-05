POL-CUX: Alkoholisiert mit dem PKW unterwegs

Cuxhaven (ots) - Geestland/Langen. Am 23.05.2024, gegen 06:45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in Geestland - Langen, Alter Postweg West. Hier befuhr ein 61-jähriger Bremerhavener den Alten Postweg West in Richtung Karlstraße und kollidiert mit dem vorfahrtsberechtigten PKW einer 54-jährigen Geestländerin. Der Pedelecfahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 3.000 Euro ...

