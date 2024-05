POL-EL: Salzbergen - Versuchter Einbruch in Garage

Aschendorf (ots) - In der Zeit von Freitag, 14 Uhr bis Montag, 9 Uhr kam es in der Straße "Hölze" zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Firmenhalle. Aus bislang unbekannten Gründen ließen sie im weiteren Verlauf von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer ...

