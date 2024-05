POL-EL: Salzbergen - Spiegel vom 7er BMW beschädigt - Zeugen gesucht

Lingen (ots) - Am 5. Mai zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr haben bislang Unbekannte die Motorhaube einer schwarzen Mercedes C-Klasse zerkratzt, welches auf einem Parkplatz am Sportgelände in der Alte Dorfstraße abgestellt war. Die Schadenshöhe ist bislang noch unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

mehr