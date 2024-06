Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

FW-LFVSH: Presseeinladung: Tausende Jugendfeuerwehrmitglieder am kommenden Samstag im HANSA-PARK

Kiel (ots)

Sehr geehrte Pressevertreterinnen und Pressevertreter,

der große HANSA-PARK-Aktionstag der Schleswig-Holsteinischen Jugendfeuerwehren geht in diesem Jahr bereits in die 17. Runde. Mehrere tausend Jugendliche aus 450 Jugendfeuerwehren aus ganz Schleswig-Holstein haben am kommenden Samstag (22.06.2024) die Möglichkeit, mit ihren Kameradinnen und Kameraden einen aufregenden Tag im direkt an der Ostsee gelegenen Freizeitpark in Sierksdorf zu verbringen.

Vertreter*innen der Medien laden wir für den Aktionstag am 22. Juni herzlich ein, dabei zu sein. Gerne organisieren wir Ihnen die Möglichkeit für Actionbilder und O-Töne mit Mitgliedern der Jugendfeuerwehr.

Um Ihre Anmeldung unter der Mailadresse m.dahms@lfv-sh.de wird bis Freitagmittag (21.06.2024) 12 Uhr gebeten, um Ihnen den Eintritt in den Park sichern zu können.

Der Aktionstag ist eine Gemeinschaftsaktion des HANSA-PARK mit dem Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein. Ziel des Verbandes ist es, ein attraktives Erlebnis für Mitglieder der Jugendabteilungen in den Feuerwehren zu schaffen und dieses Ehrenamt dadurch noch attraktiver zu machen. Der HANSA-PARK unterstützt den Tag durch günstige Sonderkonditionen für die Jugendfeuerwehren.

Original-Content von: Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell