Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - 11-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Landau (ots)

Am Donnerstagmorgen, den 13.06.2024, ereignete sich auf der K 13, direkt an der Anschlussstelle B 10 bei Landau-Godramstein, ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW. Der 11-jährige Schüler befand sich auf seinem Fahrrad gerade auf dem Schulweg von Godramstein nach Landau und befuhr dazu den Radweg neben der K 13. Am Ende der Ausfahrt von der B 10 quert der Radweg die Ausfahrt. An der Kreuzung ist die Vorfahrt mittels Verkehrszeichen so geregelt, dass die Verkehrsteilnehmer auf dem Radweg den Verkehr auf der Ausfahrt Vorfahrt gewähren müssen. Beim Überqueren der Straße missachtete der 11-Jährige die Vorfahrt und übersah das heranfahrende Auto. Der 27-jährige Skoda-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, sodass es zum Zusammenstoß mit dem Schulkind auf dem Rad kam, wobei dieses stürzte. Der Junge trug einen Schutzhelm. Er erlitt Schürfwunden an den Beinen und vermutlich eine Fraktur am Fußgelenk und wurde vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

