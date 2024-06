Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung an Zahnarztpraxis - Zeugen gesucht

Bad Bergzabern (ots)

Ein Hinweisschild einer Zahnarztpraxis in der Herzog-Wolfgang-Straße 7 wurde in der vergangenen Nacht, am 13.06.24, zwischen 01:00 und 02:00 Uhr vollständig zertrümmert. Eine Zeugin hatte zu der Zeit laute Geräusche vernommen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Haben Sie auch etwas beobachtet und können Angaben machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, 06343 - 93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell