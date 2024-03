Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Schömberg - Doppelhaushälfte gerät in Brand

Bieselsberg (ots)

Zu einem Brand eines Wohnanwesen ist es am frühen Mittwochmorgen im Ortsteil Bieselsberg gekommen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war, gegen 08:40 Uhr, in einem Zimmer der in der Friedenstraße befindlichen Doppelhaushälfte eine starke Rauchentwicklung bemerkt worden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren schnell am Brandort und begannen mit den Löscharbeiten. Alle Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen, so dass niemand verletzt wurde. Aufgrund der aufwendigen Löscharbeiten ist das Haus derzeit unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren sechsstelligen Bereich. Grund für den Brandausbruch steht eine technische Ursache im Raum.

Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch der Bürgermeister von Schömberg vor Ort. Mit einem Großaufgebot mehrerer Fahrzeuge und rund 55 Feuerwehrleuten war die Freiwillige Feuerwehr Schömberg im Einsatz.

