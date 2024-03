POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Nach schwerem Verkehrsunfall: Fahrer erliegt seinen Verletzungen - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 17.03.2024, 04:49 Uhr

Bad Liebenzell (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in einen Rohbau auf einem Baustellengelände im Ortsteil Möttlingen eingebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Täter im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 07:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem sich in der Barthstraße befindlichen Rohbau. In der Folge entwendeten ...

mehr