POL-Pforzheim: (Enzkreis) Maulbronn/Remchingen - Verdächtiges Verhalten gegenüber Kindern und Jugendlichen - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots) - Im Rahmen zweier Kontrollstellen hat der Verkehrsdienst Pforzheim am Montag auf der Westtangente die Verkehrssicherheit in Form von ganzheitlichen Kontrollen überwacht. In der Zeit zwischen 10:30 Uhr bis 12:00 Uhr sowie in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 17:00 Uhr nahmen mehrere speziell geschulte ...

mehr