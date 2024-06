Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unrechtmäßig aufgestelltes Verkehrszeichen sorgt für Verkehrschaos

Bad Bergzabern (ots)

In der Nacht zum 12.06.24 hat sich wohl jemand einen Spaß daraus gemacht, an der Umleitungsstrecke Petronellastraße, Einmündung Weißenburger Straße, ein Verkehrszeichen aufzustellen. Mit dem aufgestellten Verkehrszeichen wird dem Fahrzeugverkehr die Einfahrt in eine Fahrbahn verboten. Dies hat heute Morgen aufgrund der Vollsperrung der Lessingstraße, zu einem kleinen Verkehrschaos geführt. Gegen den bislang unbekannten Täter wird nun wegen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt.

Haben Sie etwas beobachtet und können Angaben machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, 06343 - 93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de erbeten.

