Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn/B19 - Ohne Führerschein Unfall gebaut

Am Dienstag fuhr ein Senior mit seinem Auto bei Königsbronn auf einen Traktor auf und verursachte Sachschaden.

Ulm (ots)

Kurz nach 18.15 Uhr war ein 29-Jähriger mit seinem Traktor auf der B19 von Oberkochen in Richtung Königsbronn unterwegs. Hinter der landwirtschaftlichen Zugmaschine fuhr ein Senior mit seinem Audi. Der war wohl nicht aufmerksam genug und erkannte den Traktor zu spät. Der Autofahrer fuhr auf den Claas auf. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, beide waren angegurtet. Die Polizei kam und nahm den Unfall auf. Dabei gab der mutmaßliche Unfallverursacher sofort an, dass er keinen Führerschein mehr hat. Den musste er erst vor kurzem abgeben. Die Polizei schätzt den Schaden am Traktor auf ca. 100 Euro, den am Audi auf rund 1.000 Euro. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste abgeschleppt werden. Den Senior erwartet nun einen Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

++++0391047 0392100 (SM)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell