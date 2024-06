Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Tempo 30 überwacht

Bellheim (ots)

Gleich zwei Geschwindigkeitsmessungen wurden am Mittwoch zwischen 10 und 13 Uhr im Ortsbereich Bellheim durchgeführt. In der Hauptstraße waren vier Fahrer zu schnell unterwegs gewesen. Bei erlaubten 30 km/h lag die gemessene Höchstgeschwindigkeit bei 49 km/h. Zwei Fahrer hatten keinen Sicherheitsgurt angelegt. Bei der Verkehrsüberwachung in der Postgrabenstraße waren drei Fahrer zu schnell unterwegs. Auch hier lag die gemessene Höchstgeschwindigkeit bei 49 km/h.

