Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) In Schnellrestaurant eingebrochen - Polizei sucht Zeugen

Konstanz (ots)

In den frühen Morgenstunden des Montags, etwa in der Zeit von 01.00 Uhr bis 01.30 Uhr, sind nach bisherigen Erkenntnissen drei unbekannte Täter in ein Kebap-Schnellrestaurant in der Fürstenbergstraße gegenüber der Abzweigung Steinhartstraße eingebrochen und haben eine vorhandene Kasse mit Wechselgeld in noch nicht bekannter Höhe gestohlen. Die Täter hebelten die automatische Schiebetür des Restaurants auf und gelangten so in das Innere. Dort entwendeten sie die Kasse mit dem Wechselgeld vom Verkaufstresen und verließen das Gebäude wieder. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Diebstahls eingeleitet und sucht Zeugen. Personen, die in den frühen Morgenstunden entsprechende Wahrnehmungen im Bereich des Schnellrestaurants in der Fürstenbergstraße gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Konstanz-Wollmatingen, Tel.: 07531 942993, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell