Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

FW-LFVSH: Presseeinladung: Landesfeuerwehrversammlung wählt neuen Landesbrandmeister

Kiel (ots)

Sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter, wir laden Sie herzlich zur Landesfeuerwehrversammlung am Samstag, den 27.04.2024 in den Holstenhallen (Halle 4) in Neumünster ein. Die Versammlung beginnt um 10 Uhr.

Die diesjährige Landesfeuerwehrversammlung ist von besonderer Bedeutung, da es die letzte Amtshandlung für den amtierenden Landesbrandmeister Frank Homrich sein wird, der im Anschluss seinen wohlverdienten Feuerwehrruhestand antritt. Zudem steht die Wahl eines neuen Landesbrandmeisters auf der Agenda. Diese Position stellt das höchste Amt innerhalb der Feuerwehren Schleswig-Holsteins dar.

Des Weiteren werden während der Versammlung Wahlen für den Vorstand des Landesfeuerwehrverbandes stattfinden. Ein Rückblick auf das vergangene Jubiläumsjahr sowie Ehrungen stehen ebenso auf dem Programm. Dabei wird ein in ganz Schleswig-Holstein bekannter Medienpartner mit der Auszeichnung "Partner der Feuerwehr" geehrt. Einen Ausblick auf das Jahr wird es ebenfalls gegeben.

Parallel zur Versammlung findet auch in diesem Jahr wieder eine Feuerwehrmesse statt, die von 10 bis 14 Uhr in den Holstenhallen besucht werden kann. Hier präsentieren sich zahlreiche Aussteller rund um den Bereich Feuerwehr. Eine Übersicht über die Aussteller finden Sie im Anhang.

Für Medienvertreterinnen und -vertreter, die Filmmaterial wünschen, besteht die Möglichkeit, sich im Vorfeld bei uns zu melden, damit wir entsprechende Vorbereitungen treffen können.

Wir freuen uns über Ihr Interesse an der Landesfeuerwehrversammlung und der begleitenden Feuerwehrmesse. Auch über eine Berichterstattung im Vorfeld über die Feuerwehrmesse würden wir uns sehr freuen, damit wir möglichst viele Gäste dort begrüßen können.

Für eine bessere Planung bitte ich Sie um Anmeldung an m.dahms@lfv-sh.de oder telefonisch unter 0431/2000 82 16.

