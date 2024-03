Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

FW-LFVSH: Landesjugendfeuerwehrversammlung 2024: Jugendfeuerwehr bekennt sich klar zur freiheitlich demokartische Grundordnung

Bild-Infos

Download

7 weitere Medieninhalte

Kiel (ots)

141 Delegierte sowie zahlreiche Gäste aus Feuerwehr und Politik nahmen an der heutigen Landesjugendfeuerwehrversammlung im Feuerwehrhaus der Feuerwehr Kaltenkirchen teil. Rüdiger König, stellvertretender Landesjugendfeuerwehrwart, führte wie schon im vergangenen Jahr durch die Veranstaltung und begrüßte als besondere Gäste unter anderem die schleswig-holsteinische Sozialministerin Aminata Touré, den Bundesjugendleiter der Deutschen Jugendfeuerwehr, Christan Patzelt, sowie Landesbrandmeister Frank Homrich.

Zum ersten Mal dabei war Jaenne Albert, die neue Jugend- und Bildungsreferentin des Landesfeuerwehrverbandes, die seit November Teil der Geschäftsstelle in Kiel ist.

Landesjugendfeuerwehrwart Sascha Keßler gab einen Einblick in die Ereignisse und Erfolge der schleswig-holsteinischen Jugendfeuerwehr im vergangenen Jahr. Bei seinem Jahresbericht betonte er die Wichtigkeit von Demokratie und Partizipation. Feuerwehr sei parteipolitisch neutral, aber dennoch sei es wichtig, über das Thema Demokratie aufzuklären und durch Aufklärung zu schützen. "Die Jugendfeuerwehr ist bunt und es ist wertvoll, bunt zu sein. Bei uns hat jeder eine Heimat, bei uns hat jeder die Möglichkeit, sich zu verwirklichen", so Keßler.

Weiter berichtete der Landesjugendfeuerwehrwart über das Landeszeltlager, das alle vier Jahre stattfindet und an dem rund 700 Jugendliche und ihre Betreuerinnen und Betreuer im vergangenen Jahr wieder teilgenommen haben. 2023 fand das Zeltlager in Tydal in Eggebek unter dem Motto "Hej" statt und hat neben anderen Gästen auch den Ministerpräsidenten Daniel Günther gelockt. Bei einem gemeinsamen Rundgang durch die Zeltsiedlungen habe Keßler dem Ministerpräsidenten wichtige Themen und Anliegen der Jugendfeuerwehr im Land mit auf den Weg geben können.

Geprägt war das jüngste Landeszeltlager vor allem durch den anhaltenden Regen, der die Zeltplätze unter Wasser setzte. "So viel Wasser hat es bei einem Landeszeltlager wohl noch nie gegeben. Aber die Feuerwehrfamilie hat gezeigt, dass wir wirklich eine Familie sind. Gemeinsam haben wir Hand in Hand Gräben gebuddelt, um das Überfluten der Zelte zu vermeiden und zu stoppen", berichtete der Landesjugendfeuerwehrwart weiter.

Wenn es um den Nachwuchs der Feuerwehr geht, dürfen auch die Kleinsten nicht vergessen werden. Insbesondere in den letzten Monaten und Jahren erfreuen sich die Kinderabteilungen in den Feuerwehren immer größerer Beliebtheit. Ein Highlight im vergangenen Jahr sei sicherlich der Kinderfeuerwehr-Aktionstag im Grömitzer Zoo gewesen, bei dem die Kinder nicht nur die Tiere bestaunen konnten, sondern auch dank der Grömitzer Kameradinnen und Kameraden spannende Experimente kennenlernen durften.

Beim Blick in die Zukunft sagte Keßler, dass er auch 2024 wieder viel Wert auf Nerzwerkarbeit legen wolle. Außerdem kündigte er den großen SHJF-Tag am Jugendfeuerwehrzentrum in Rendsburg am 13.07.2024 an, bei dem sich alles um das Thema Berufe und mögliche zukünftige Jobs und Ausbildungen für die Jugendfeuerwehrkameradinnen und -kameraden drehen wird. Auch der Hansa-Park-Aktionstag werde zukünftig weiterhin stattfinden - in diesem Jahr am 22. Juni. Weiterhin hat Sascha Keßler die Jugendfeuerwehren dazu eingeladen, am diesjährigen Tag der Feuerwehr am 1. Dezember teilzunehmen.

Sozialministerin Aminata Touré richtete die Grüße der Landesregierung aus. In ihrem Grußwort betonte sie, dass Gemeinschaft nur funktioniere, wenn man zusammenhält. In vielen Teilen unserer Gesellschaft sei das allerdings abhandengekommen. Gemeinschaften wie die Jugendfeuerwehren seien entscheidend, um gesellschaftspolitische Debatten zu führen. Wer bei der Feuerwehr aktiv ist, bekenne sich zur freiheitlich demokratischen Grundordnung. Und genau diese Orte, abseits der staatlichen Institutionen, in denen Demokratie gelebt und diskutiert wird, brauche es.

In einem gemeinsamen Interview gaben Jugendforumssprecherin Valerie Konstanti und Jugendforumssprecher Kjell Berg einen Überblick über die im vergangenen Jahr behandelten Themen. Inklusion für Menschen mit Handicap in der Jugendfeuerwehr, Offenheit für die LGBTQ-Community zu schaffen und die Null-Promille-Helden waren nur einige davon. Die fertig ausgearbeiteten Themen sollen den Jugendfeuerwehren zukünftig zur Verfügung gestellt werden.

Für Kjell Berg war die heutige Landesjugendfeuerwehrversammlung die letzte als Landesjugendforumssprecher. Aus Altersgründen wurde er aus seiner bisherigen Position verabschiedet und verfolgt nun weiter seine Feuerwehrkarriere als aktiver Feuerwehrkamerad in der Einsatzabteilung und unterstützt Manfred Mölich bei der Betreuung des Landesjugendforums. Ein Nachfolger für Kjell Berg wird im April im Jugendforum gewählt. Valerie Konstanti bleibt weiterhin Sprecherin des Landesjugendforums.

Neu hinzugekommen in das Team der Landesjugendfeuerwehr ist Hauke Vegelahn, der einstimmig zum Fachbereichsleiter Öffentlichkeitsarbeit der Landesjugendfeuerwehr gewählt wurde. Hauke Vegelahn ist 19 Jahre alt und hat bereits beim letzten Zeltlager im Öffentlichkeitsarbeits-Team unterstützt.

60 Jahre Deutsche Jugendfeuerwehr: darüber berichtete Bundesjugendfeuerwehrwart Christian Patzelt in seinem Grußwort. In diesem Zusammenhang lud er alle Anwesenden ein, zum Deutschen Jugendfeuerwehrtag, der vom 6. bis 8. September stattfindet, nach Dresden zu kommen. In den Fokus seines Grußwortes stellte er die klare politische Haltung der Jugendfeuerwehr. "Auch wenn Verfassungsfeinde demokratisch gewählt sind, bleiben sie Feinde der Verfassung", so Patzelt, der für eine intensive Demokratieförderung plädierte.

Mit dem Appell, weiterhin für die freiheitliche demokratische Grundordnung zu kämpfen und miteinander zu kommunizieren, und nicht übereinander, schloss der stellvertretende Landesjugendfeuerwehrwart Thorsten Weber die Versammlung.

Die nächste Landesjugendfeuerwehrversammlung findet am 05.04.2025 in Barsbüttel im Kreisfeuerwehrverband Stormarn statt.

- Berufung von Dozentinnen und Dozenten - Nele Schwiderwski - Kinder in der Feuerwehr - Anja Obermüller - Kinder in der Feuerwehr - Jan Wiltschek - Jugendfeuerwehr

- Ehrungen Leistungsspange der Schleswig-Holsteinischen Jugendfeuerwehr in Silber

- Timo Reich

Ehrennadel Silber der Deutschen Jugendfeuerwehr

- Jürgen Ohrt

Leistungsspange der Schleswig-Holsteinischen Jugendfeuerwehr in Gold

- Frank Homrich

- Silberne Ehrennadel der Jugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt - Landesjugendfeuerwehrwart Sascha Keßler - stv. Landesjugendfeuerwehrwart Rüdiger König

Original-Content von: Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell