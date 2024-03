Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

FW-LFVSH: Presseeinladung: "Brandschutz in Feuerwehrhäusern" - offizielle Vorstellung in Oldenburg

Kiel (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Meldungen über die Brände in den Feuerwehrhäusern in Kronshagen (2017) und Oldenburg in Holstein (2021) dürften den meisten noch in guter Erinnerung sein - erschreckende Nachrichten nicht nur für die Feuerwehrwelt. Mittlerweile stehen beide Feuerwehrhäuser wieder und sind voll einsatzbereit. Doch die beiden Feuerwehren sowie die Kommunen mussten durch eine harte Schule gehen: Hohe Kosten, viel Aufwand und Bürokratie und die Frage nach dem Brandschutz im Ort. Um zukünftige Brandereignisse in Feuerwehrhäusern zu verhindern, hat eine Arbeitsgruppe des Landesfeuerwehrverbandes die Empfehlung "Brandschutz in Feuerwehrhäusern" ausgearbeitet. Diese Handlungsempfehlung wird am 21. März 2024 um 11 Uhr offiziell im Feuerwehrhaus in Oldenburg in Holstein vorgestellt. Landesbrandmeister Frank Homrich lädt alle Pressevertreterinnen und Pressevertreter herzlich zu diesem Termin ein. Die Empfehlung wurde entwickelt, um zukünftig Brände in Feuerwehrhäusern zu vermeiden oder frühzeitig zu entdecken, um schnellstmöglich eingreifen zu können. Durch die Umsetzung dieser Empfehlungen können nicht nur immense Kosten vermieden, sondern auch die Kontinuität des Brandschutzes in den Gemeinden und Städten aufrechterhalten werden. Um unsere Planung zu erleichtern, bitten wir Sie um eine kurze Anmeldung per E-Mail an m.dahms@lfv-sh.de

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Mareike Dahms

Referentin Öffentlichkeitsarbeit m.dahms@lfv-sh.de 0431/2000 82-16

