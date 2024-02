Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

FW-LFVSH: Einladung zum Pressetermin: Provinzial übergibt Spielekisten an schleswig-holsteins Kinderfeuerwehren

Kiel (ots)

Sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter,

zum Anlass des 150-jährigen Jubiläums des Landesfeuerwehrverbandes Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr macht die Provinzial allen Kinderfeuerwehren in Schleswig-Holstein ein großzügiges Geschenk. Jede Kinderfeuerwehr erhält eine Kiste gefüllt mit einer großen Auswahl an Materialien und Spielen für lustige Gruppenabende. In den Kisten befinden sich unter anderem Bälle, Springseile, Kreide, Bastelbögen, Brettspiele, Hütchen, Luftballons, Würfel und Vieles mehr.

Zur großen Übergabe der Spielekisten laden wir Sie herzlich am Samstag, den 17. Februar 2024 um 11 Uhr ins Jugendfeuerwehrzentrum Schleswig-Holstein (P.-H.-Eggers-Strasse 22 -24 in 24768 Rendsburg) ein.

Der Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein und die Provinzial pflegen seit vielen Jahren partnerschaftlich-freundschaftliche Zusammenarbeit. Verbunden sind die beiden Institutionen insbesondere durch das gemeinsame Ziel, Schäden durch Feuer oder Umweltereignisse zu vermeiden. Grundlage dafür sind immer ausreichend Mitglieder in den Freiwilligen Feuerwehren, denn nur dann kann auch in Zukunft wirkungsvoll geholfen werden. Die Kinderfeuerehren sind daher unerlässlich, schließlich bilden sie die Zukunft des Feuerwehrwesens. Derzeit sind in Schleswig-Holstein etwa 90 Kinderfeuerwehren gemeldet - Tendenz steigend.

Wir freuen uns, Sie am 17. Februar im Jugendfeuerwehrzentrum begrüßen zu dürfen.

Zur besseren Planung würden wir uns über eine kurze Anmeldung bei Mareike Dahms unter dahms@lfv-sh.de oder telefonisch unter 0431 - 2000 82-16 freuen.

