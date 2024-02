Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

FW-LFVSH: Kinderfeuerwehren in Schleswig-Holstein erhalten besonderes Geschenk der Provinzial zum 150-jährigen Jubiläum des Landesfeuerwehrverbandes

Kinderfeuerwehren in Schleswig-Holstein erfreuen sich zunehmender Beliebtheit und spielen eine immer wichtigere Rolle in der Nachwuchsförderung der Feuerwehren im Land. Derzeit gibt es rund 90 gemeldete Kinderfeuerwehren in Schleswig-Holstein, und die Tendenz ist steigend. Kinder im Alter zwischen 6 und 10 Jahren werden durch spielerische Aktivitäten an das Thema Feuerwehr herangeführt. Im Vordergrund steht hierbei der Spaß der Kinder und dass sie einen ersten Einblick in das Thema Feuerwehr erhalten, bevor sie mit 10 Jahren in die Jugendfeuerwehr übertreten können.

Die Kinderfeuerwehren sind der jüngste Feuerwehrnachwuchs, und sie sind von entscheidender Bedeutung für die Zukunft unserer Feuerwehren. Daher hat der Landesfeuerwehrverband zu seinem 150-jährigen Jubiläum im vergangenen Jahr von der Provinzial Nord Brandkasse ein besonderes Geschenk für seine Kinderabteilungen erhalten: Landesweit stellt der Versicherer als Partner der Feuerwehren in Sachen Sicherheit den Kinderfeuerwehren 150 Spielekisten zu Verfügung.

Am Samstag, den 17.02.2024 wurden am Jugendfeuerwehrzentrum in Rendsburg die Spielekisten an die Kinderabteilungen überreicht. Jede Kinderfeuerwehr-Abordnung, die bei der Übergabe am Samstag dabei war, durfte ihre Kiste direkt mit nach Hause bzw. zu ihrer Feuerwehr nehmen. Alle anderen Kinderabteilungen, die es nicht zum Termin geschafft haben, dürfen ihr Spielekisten noch nachträglich beim Landesfeuerwehrverband abholen.

"Wir freuen uns, dass die Kinderfeuerwehren diese Spielekisten erhalten, die ihnen sicherlich viele lustige und spannende Stunden bereiten werden. Ein herzlicher Dank geht an die Provinzial für diese großzügige Unterstützung", sagte Jörg Nero, stellvertretender Landesbrandmeister des Landesfeuerwehrverbandes Schleswig-Holstein bei der Übergabe.

Neben Bällen, Springseilen, Kreide, Bastelbögen, Hütchen, Luftballons, Würfeln und vielem mehr finden sich auch spezielle Feuerwehr-Brett- und Memo-Spiele in den Kisten. Da Kinder die Welt vor allem spielerisch begreifen, hat die Provinzial gemeinsam mit dem Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein Brett- und Memo-Spiele entwickelt, die nicht nur unterhaltsam sind, sondern Kindern auch wichtige Kenntnisse über Brandschutz vermitteln. Werden Kinder sensibilisiert für Gefahren, gelingt auch die Brandschutzerziehung. Diese Erfahrung nutzt die Provinzial auch für Memo-Spiele, die nun neu entwickelt wurden. Wie verhalte ich mich, wenn es brennt? Eine wichtige Frage, die im Ernstfall Leben retten kann. Bei dem interessanten Memo-Spiel "Wenn es brennt" lernen die Kinder durch Finden gleicher Paare die wichtigsten Grundregeln im Brandfall kennen. Jede Verhaltensregel wird zweimal wahrgenommen und dadurch besonders einprägsam.

Feuer übt auf Kinder eine geradezu magische Faszination aus. Daher ist Brandschutzerziehung so wichtig. Denn im Alltag lauern viele versteckte Gefahren. Bei dem neuen Spiel "Die Feuerwehr kommt" lernen Kinder mit viel Spaß und Spannung die wichtigsten Regeln. Sie erfahren, was sie in einem Brandfall beachten müssen und wie einfach es eigentlich ist, einen Brand zu verhindern. "Wer mit Spaß und Spannung lernt, welche Verhaltensweisen vor Gefahren schützen, kann dieses Wissen schnell und intuitiv anwenden. Denn: Wissen schützt", ist Christoph Dohr, Leiter der Hauptabteilung Schadenprävention & Risikobewertung der Provinzial, überzeugt. Die übrigen Spielekisten werden jeweils immer verschenkt, sobald sich eine Kinderfeuerwehr zukünftig neu gründet.

