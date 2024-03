Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

FW-LFVSH: Presseeinladung: Landesjugendfeuerwehrversammlung 2024 in Kaltenkirchen

Kiel (ots)

Sehr geehrte Pressevertreterinnen und Pressevertreter,

wir freuen uns, Sie herzlich zur Landesjugendfeuerwehrversammlung am Samstag, den 23. März 2024 um 10 Uhr einzuladen. Die Veranstaltung wird in den Räumlichkeiten der Feuerwehr Kaltenkirchen, Süderstraße 4 in 24568 Kaltenkirchen, stattfinden.

Die Landesjugendfeuerwehrversammlung ist das höchste Gremium für die Jugendfeuerwehren in Schleswig-Holstein, in dem wichtige Themen diskutiert und abgestimmt werden. Ein Rückblick auf das vergangene Jahr sowie ein Ausblick auf die kommenden Aufgaben werden verdeutlichen, welche Fortschritte in der Jugendarbeit und in den Kinderabteilungen der Feuerwehren erzielt wurden und welche Ziele für die Zukunft angestrebt werden.

Als besonderen Gast hat Sozialministerin Aminata Touré ihre Teilnahme zugesagt.

Im beigefügten Jahresbericht können Sie sich schon jetzt in die Themen der schleswig-holsteinischen Jugendfeuerwehr und die Statistik 2023 einlesen.

Wir würden uns freuen, Sie bei der Landesjugendfeuerwehrversammlung begrüßen zu dürfen und stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.

Für eine bessere Planung bitten wir Sie um eine kurze Anmeldung per E-Mail an m.dahms@lfv-sh.de.

