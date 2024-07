Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Einbruch in Tankstelle

In der Nacht auf Montag stiegen Unbekannte in eine Tankstelle in Eislingen ein.

Ulm (ots)

Die Tat ereignete sich zwischen 22 Uhr und 7 Uhr. Unbekannte begaben sich auf das Grundstück einer Tankstelle in der Stuttgarter Straße. An einem Fenster rissen sie gewaltsam die Gitterstäbe heraus. Dann steigen sie in den Büroraum ein. Dort fanden sie einen Tresor. Den machten sie zu ihrer Beute und flüchteten unerkannt. Spezialisten sicherten Spuren am Tatort. Die Schadenshöhe ist bislang noch unklar. Das Polizeirevier Eislingen (Telefon 07161/851-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

- Wer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Personen im Bereich der Tankstelle in der Stuttgarter Straße gesehen? - Wer hat in der Nacht von Sonntag auf MOntag verdächtige Fahrzeuge im Bereich der Tankstelle in der Stuttgarter Straße gesehen? - Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen und wer kann Hinweise geben?

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

