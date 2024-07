Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Ladendieb wird renitent/ Am Montag nahm ein Detektiv in einem Baumarkt in Ulm einen 28-Jährigen fest.

Ulm (ots)

Gegen 14.30 Uhr beobachtete der Detektiv den Ladendieb in einem Baumarkt in der Ulmer Straße. Der nahm ein Lasermessgerät und steckte es in seinen Rucksack. Nach der Kasse hielt der Zeuge den 28-Jährigen fest. Der Dieb zeigte sich renitent und versuchte sich loszureißen. Nur durch fünf Mitarbeiter gelang es, den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Dabei erlitt einer der Mitarbeiter wohl auch leichte Verletzungen. Da der 28-Jährige sich nicht beruhigen lies, mussten ihm die Handschließen angelegt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf einem Revier setzte die Polizei den Beschuldigten wieder auf freien Fuß. Den erwarten nun Anzeigen versuchtem räuberischem Diebstahl sowie Körperverletzung.

++++1332269 (JS)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell