Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Mann mit Glasflasche beworfen+++Mehrere Einbrüche+++Pedelec entwendet

Wiesbaden (ots)

1. Whiskyflasche ins Gesicht geworfen,

Wiesbaden, Rheingauviertel, Kurt-Schumacher-Ring, Sonntag, 09.06.2024, 01:53 Uhr

(cp)In Wiesbaden ist es in der Nacht zum Sonntag zu einer Schlägerei zwischen zwei betrunkenen Männern gekommen. Einer der beiden warf seinem Kontrahenten eine Whiskyflasche ins Gesicht. Zwei 23 und 40 Jahre alte Männer aus Wiesbaden gerieten gegen 01:50 Uhr im Kurt-Schuhmacher-Ring offenbar heftig aneinander. Dabei sollen nicht nur die Fäuste geflogen sein. Der 23-Jährige soll seinem Gegner im Verlauf der Prügelei eine Whiskyflasche ins Gesicht geworfen haben. Der 40-Jährige erlitt hierdurch Schnittverletzungen, die in einer Wiesbadener Klinik ambulant versorgt wurden. Sein Widersacher wurde festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Worum es bei der Auseinandersetzung ging und wie es dazu kam ist bislang unbekannt. Die beiden Männer waren stark alkoholisiert und konnten sich kaum artikulieren. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter 0611 / 345-2340 bei der Polizei zu melden.

2. Einbruch in Gemeindezentrum,

Wiesbaden, Kärntner Straße, Freitag, 07.06.2024, 23:00 Uhr bis Samstag, 08.06.2024, 02:15 Uhr

(js) Zwischen Freitagabend und dem frühen Samstagmorgen brach ein bislang unbekannter Täter in ein Gemeindezentrum in der Kärntner Straße am Gräselberg ein. Der Einbrecher drang über ein seitliches Fenster in das Gebäude ein und machte sich an einem Tresor zu schaffen. Da dieses Vorhaben augenscheinlich scheiterte, wurde letztendlich lediglich ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Die Wiesbadener Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der 0611/345-0 zu melden.

3. Wohnungseinbrecher gehen leer aus,

Wiesbaden, Mitte, Körnerstraße, Samstag, 08.06.2024, 13:50 Uhr bis Samstag, 08.06.2024, 15:52 Uhr

(cp)Unbekannte brachen Samstagnachmittag in eine Wohnung in der Körnerstraße ein, erbeuteten hierbei jedoch nichts. Die Unbekannten nutzten zwischen 13:50 Uhr und 15:52 Uhr die Abwesenheit der Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Körnerstraße aus. Wie sie in das Haus gelangten ist unklar, an der Wohnung im 3. Obergeschoss gelang es ihnen aber, deren Tür gewaltsam zu öffnen. In der Wohnung durchwühlten sie das gesamte Schlafzimmer, wurden hier aber nicht fündig. Anschließend flüchteten sie unbemerkt und ohne Beute. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter 0611 3450 zu melden.

4. Einbruch in Schule,

Wiesbaden, Mitte, Kastelstraße, Samstag, 08.06.2024, 10:00 Uhr bis Sonntag, 09.06.2024, 07:20 Uhr

(cp)Einbrecher suchten zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen eine Schule in Wiesbaden heim. Beute machten sie zwar keine, richteten aber einen Schaden von mehreren Tausend Euro an. Die Unbekannten schlugen zwischen Samstag, 10:00 Uhr und Sonntag 07:20 Uhr ein zum Schulhof gelegenes Fenster des Treppenhauses der IGS Kastellstraße ein. Hierüber gelangten sie in den ersten und zweiten Stock der Schule, wo sie gewaltsam mehrere Teamräume der Lehrerinnen und Lehrer betraten, indem sie deren Glastüren einschlugen. Auch in den Räumen hinterließen die Täter eine Spur der Verwüstung. Unter anderem wurden Schränke gewaltsam geöffnet, teilweise sogar deren Türen herausgerissen und wirklich alles durchwühlt. Worauf die Unbekannten es abgesehen hatten ist derweil unbekannt, Beute machten sie jedenfalls nicht und verließen unbemerkt das Gebäude. Ein im Erdgeschoss der Schule befindliches Wahllokal wurde zwar nicht angegangen, wegen der polizeilichen Maßnahmen jedoch vorsichtshalber innerhalb der Schule verlegt. Die Öffnung des Wahllokals verzögerte sich daher um circa 10 Minuten. Die Wählerinnen und Wähler konnten sodann ohne Beeinträchtigungen ihre Stimme abgeben. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter 0611 3450 bei der Polizei zu melden.

5. E-Bike entwendet,

Wiesbaden, Taunusstraße, Freitag, 07.06.2024, zwischen 19:00 Uhr und 23:00 Uhr (js) Am Freitagabend wurde ein in der Taunusstraße an einem Fahrradständer abgestelltes Pedelec entwendet. Der Geschädigte stellte sein schwarzes E-Bike der Marke Veloretti gegen 19:00 Uhr an dem dafür vorgesehenen Fahrradständer ab und sicherte es mit einem Schloss. Als er einige Stunden später zurückkam, musste er feststellen, dass das Rad entwendet wurde. An dem Fahrrad befand sich noch ein Kindersitz sowie ein Fahrradhelm. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der 0611/345-2440 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell