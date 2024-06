Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Einbrecher schlagen Wohnungstür ein+++Nach Einbruch Auto gestohlen+++"Cabrio-Schlitzer" unterwegs+++"Sicheres Wiesbaden"+++Junge Frauen unsittlich berührt+++Nach Streit Pfefferspray eingesetzt

Wiesbaden (ots)

1. Einbrecher schlagen Wohnungstür ein,

Wiesbaden, Bertramstraße, Freitag, 31.05.2024, 11:30-17:00 Uhr

(jul) Am Freitagnachmittag öffneten unbekannte Täter gewaltsam eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Bertramstraße und erbeuteten auf diese Weise Bargeld. In der Zeit zwischen 11:30 und 17:00 Uhr schlugen Unbekannte mit einem unbekannten Gegenstand ein Loch in die Wohnungstür der Wohnung und gelangten so an den innenliegenden Türgriff. Dadurch gelang es den Tätern, die Wohnungstür zu öffnen und Bargeld aus der Wohnung zu entwenden. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. An der Wohnungstür entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Einbrecher erbeuten Bargeld im zweistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Nach Wohnungseinbruch Auto gestohlen, Wiesbaden, Kreuzberger Ring, Samstag, 01.06.2024, 04:15 Uhr

(dme) Zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung mit anschließendem Diebstahl eines Autos aus einer Tiefgarage kam es am frühen Samstagmorgen im Kreuzberger Ring im Wiesbadener Stadtteil Erbenheim. Gegen 04:15 Uhr erwachte der schlafende Wohnungsinhaber wegen Geräuschen in seiner Wohnung. Im Flur konnte er noch einen Mann mit beigefarbener Hose sehen, der die Wohnung daraufhin fluchtartig verließ. Wie dieser zuvor in die Wohnung gelangte, ist bislang nicht bekannt. Statt sofort vom Tatort zu flüchten, begab sich der bislang unbekannte Täter mutmaßlich in die Tiefgarage des Mehrfamilienhauses und entwendete dort mittels des unter anderem aus der Wohnung gestohlenen Fahrzeugschlüssels das Auto des Bewohners. Hiermit gelang dem Täter anschließend unerkannt die Flucht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Mehrere geparkte Cabrios angegangen,

Wiesbaden, Friedrich-Naumann-Straße / Walkmühlstraße / Drudenstraße, Mittwoch,29.05.2024,17:00 - Freitag, 31.05.2024,10:45 Uhr

(jul) In den vergangenen Tagen wurden mehrere Cabrios von einem sogenannten "Cabrioschlitzer" angegangen und dabei erheblich beschädigt. Ein schwarzer Fiat parkte von Mittwoch bis Freitag in der Friedrich-Naumann-Straße in Wiesbaden. Als der Besitzer am Freitagmorgen an sein Cabrio zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte das Fahrzeugverdeck aufgeschnitten hatten, um auf diese Weise das Fahrzeug öffnen zu können. Anschließend durchsuchten die Täter den Innenraum und entwendeten Münzgeld. Am Freitagmorgen in der Zeit von 06:00 bis 07:30 Uhr gelangten die Täter auf die gleiche Weise in den Fahrzeuginnenraum eines geparkten grauen VW Beetle's in der Walkmühlstraße. Nachdem das Fahrzeug durch die Unbekannten durchsucht wurde, flüchteten diese ohne Beute in unbekannte Richtung. Auch in der Drudenstraße wurde ein Fahrzeug mit gleicher Zielrichtung angegangen und ein Koffer mit Bekleidung entwendet. An den Fahrzeugverdecken entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Sicheres Wiesbaden,

Stadtgebiet Wiesbaden, Freitag, 31.05.2024, 17 Uhr - Samstag, 01.06.2024, 03 Uhr

(cho) In der Nacht von Freitag auf Samstag fanden wieder gemeinsame Kontrollmaßnahmen von Landes- und Stadtpolizei im Rahmen der Konzeption "Gemeinsam Sicheres Wiesbaden" statt. Dabei wurden zahlreiche Kontrollen an insgesamt neun Örtlichkeiten (u.a. Bahnhofsplatz/Lili, Kranzplatz, Fußgängerzone/Waffenverbotszone, Am Parkfeld) durchgeführt und insgesamt 27 Personen überprüft. Dabei musste gegen eine Person ein Strafverfahren wegen des Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet werden. Weiterhin wurden die Wiesbadener Reviere bei zahlreichen Einsätzen unterstützt.

5. Junge Frauen unsittlich berührt,

Wiesbaden, Bahnhofsvorplatz und Klingholzstraße Samstag, 01.06.2024, 21:30 Uhr - 22:20 Uhr

(cho) Am Samstagabend wurden zwei junge Frauen im Bereich des Hauptbahnhofs von zwei Männern unsittlich berührt. Ein Täter konnte festgenommen werden. Im Verlauf des Samstagabends waren zwei junge Frauen im Alter von 17 Jahren zu Besuch in Wiesbaden und verbrachten die Zeit im Bereich des Schlachthofs und des Bahnhofs. Dort wurden sie durch einen der späteren Beschuldigten, einen 24 Jahre alten Mann aus Wiesbaden angesprochen. Man verbrachte einige Stunden zusammen und konsumierte Alkohol. Im weiteren Verlauf kam es zum sexuellen Übergriff durch den 24-Jährigen sowie einen derweil hinzugekommenen und bisher unbekannten Begleiter, bei dem die beiden Frauen mehrfach unsittlich berührt und zu weiteren sexuellen Handlungen gedrängt wurden. Die beiden Geschädigten wandten sich hilfesuchend an die Wache der Bundespolizei im Hauptbahnhof. Der Wiesbadener konnte anschließend durch Kräfte der Bundespolizei kontrolliert und gemeinsam mit der Landespolizei festgenommen werden. Er war erheblich alkoholisiert und verbrachte den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Der andere Täter konnte sich noch vor Eintreffen der Polizei vom Tatort entfernen. Er soll dunkle Locken gehabt haben und dunkel gekleidet gewesen sein. Eventuelle Zeugen des Sachverhalts werden gebeten, sich unter (0611) 345-0 mit der Wiesbadener Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

6. Nach Streit Pfefferspray eingesetzt,

Wiesbaden, Sedanplatz, Sonntag, 02.06.2024, 03:30 Uhr

(dme) Nachdem es zuvor zu verbalen Streitigkeiten gekommen war, setzte in den frühen Morgenstunden des Sonntags am Sedanplatz im Wiesbadener Westend ein bislang unbekannter Täter Pfefferspray gegen einen im Auto sitzenden Kontrahenten ein. Gegen 03:30 Uhr befand sich ein 32-jähriger Mann aus dem Landkreis Groß-Gerau in Begleitung seines Bruders und eines Bekannten am Sedanplatz. Nachdem der Bekannte von einem unbekannten Mann nach einer Zigarette gefragt wurde, kam es aus bislang nicht näher bekannten Gründen zu Streitigkeiten zwischen dem Unbekannten und dem 32-jährigen Geschädigten, welcher zu dem Zeitpunkt in einem Auto saß. Im Zuge dessen sprühte der Täter dem Geschädigten mit einem Pfefferspray ins Gesicht. Die dreiköpfige Gruppe um den Geschädigten flüchtete daraufhin mit dem Auto vom Tatort. Die erst im Nachgang verständigte Polizei konnte den Täter, welcher nur unzureichend beschrieben werden konnte, im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nicht mehr antreffen. Der Geschädigte wurde bei dem Angriff leicht verletzt und musste vorsorglich von der Besatzung eines Rettungswagens in eine Klinik verbracht werden. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen zu der Auseinandersetzung aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345 - 2340 zu melden.

