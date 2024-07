Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Boll - Rotlicht missachtet

Am Montag stießen in Bad Boll zwei Fahrzeuge zusammen.

Der Unfall ereignete sich gegen 9.50 Uhr. Ein 77-Jähriger fuhr mit seinem Land Rover mit Anhänger auf der L1214 von Bad Boll in Richung Zell. An einer Einmündung bog er bei Grün nach links in die Badstraße ab. Eine VW-Fahrerin kam ihm entgegen. Die 70-Jährige missachtete das Rotlicht der Ampel und kollidierte mit dem Anhänger des abbiegenden Gespanns. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Uhingen hat die Ermittlungen zum Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am VW Golf auf 7.000 Euro, den am Anhänger auf 1.000 Euro.

