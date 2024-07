POL-DU: Bruckhausen: Polizei stoppt Raser und warnt vor Hauptunfallursache

Duisburg (ots) - Am Donnerstag (04. Juli) gegen 14:50 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall, als eine 79-jährige Frau mit ihrem Auto den Kreisverkehr in Richtung Warbruckstraße verlassen wollte. Sie übersah dabei einen Mann (64), der den Fußgängerüberweg in Richtung Fahrner Straße überqueren wollte. Die Seniorin gab an, durch eine Radfahrerin abgelenkt gewesen zu sein und den Fußgänger des-halb nicht gesehen zu ...

