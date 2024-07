POL-DU: Vierlinden: Internistischer Notfall führt zu einem Unfall

Duisburg/Moers (ots) - Am Donnerstag (8. Februar, 18:00 Uhr) griffen drei Jugendliche (15, 16, 17) auf der Mühlenstraße in Moers zwei wohnungslose Männer (51, 58) an. Wir berichteten: https://duisburg.polizei.nrw/240223duisburg Am 16. Februar verstarb der 58-Jährige in einem Moerser Krankenhaus. Da im Rahmen der ...

