POL-DU: Hochemmerich: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Knallgeräusch zur Nachtzeit - Polizei ermittelt

Duisburg (ots) - Mehrere Zeugen gaben der Polizei einen entscheidenden Hinweis: Aus einem Gebäude heraus auf der Hohe Straße werde gedealt. Das veranlasste zivile Polizeibeamte am Mittwoch (3. Juli) dazu, still und heimlich das Zielobjekt genauer zu beobachten. Der Verdacht erhärtete sich und so klickten gegen 15 Uhr die Handschellen bei einer 34-Jährigen. Auf ...

mehr