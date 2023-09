Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heiligkreuzsteinach/ Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer verletzte sich bei Sturz schwer

Heiligkreuzsteinach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag fuhr um kurz vor 14 Uhr ein 50-Jähriger mit seinem Carbonrennrad auf der K 4118von Hedesbach in Richtung Heiligkreuzsteinach. Auf der kurvenreichen, abschüssigen und engen Fahrbahn verlor der Mann in der letzten Rechtskurve vor dem Talschluss auf die L 535 die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Auf Grund der hohen Geschwindigkeit wurde der Mann bis zu einer Böschung geschleudert, gegen welche er schließlich prallte. Dabei zog sich der Mann, trotz eines getragenen Helms, schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an dem Fahrrad beträgt ca. 2.000 EUR.

Der Verkehrsdienst Heidelberg übernahm die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell