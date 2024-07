Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Schwerer Raub - Fotofahndung

Duisburg (ots)

Wer kann Angaben zum abgebildeten Tatverdächtigen machen?

Mitte Mai (13.05.24) gegen 5:10 Uhr betrat ein bisher unbekannter männlicher Tatverdächtiger eine Tankstelle an der Bürger-Meister-Pütz-Straße in Duisburg Meiderich. Der Mann soll eine Mitarbeiterin mit einer schwarzen Schusswaffe bedroht und Geld gefordert haben. Die Mitarbeiterin konnte die Kasse jedoch nicht öffnen. Als der Tatverdächtige bemerkte, dass sie den Notrufknopf betätigte, soll er in die Luft geschossen haben und sei ohne Beute aus der Tankstelle geflüchtet.

Fotos des Tatverdächtigen finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/139944

Mögliche Zeuginnen und Zeugen, die nähere Angaben zu dem Verdächtigen machen können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell