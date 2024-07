POL-DU: Bruckhausen: Schüler von Auto erfasst - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots) - Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag (2. Juli) setzten Unbekannte mehrere Pkw im Duisburger Süden in Brand. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5814726 In der heutigen Nacht von Dienstag auf Mittwoch (3. Juli) rückten Polizei und Feuerwehr zu insgesamt sechs weiteren Tatorten in Buchholz und Huckingen aus, weil ...

mehr