POL-DU: Buchholz/Huckingen: Weitere Fahrzeugbrände im Duisburger Süden - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag (2. Juli) setzten Unbekannte mehrere Pkw im Duisburger Süden in Brand. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5814726

In der heutigen Nacht von Dienstag auf Mittwoch (3. Juli) rückten Polizei und Feuerwehr zu insgesamt sechs weiteren Tatorten in Buchholz und Huckingen aus, weil bislang unbekannte Tatverdächtige Autos unterschiedlicher Marken in Brand gesetzt hatten. In einem Fall musste der Bahnbetrieb kurzfristig eingestellt werden, da sich brennende Fahrzeuge unter der Brücke an der Haltestelle "Münchener Straße" befanden.

Die Feuerwehr löschte insgesamt acht in Flammen stehende Pkw, in zwei Fällen wurden angrenzend geparkte Autos durch die starke Hitzeentwicklung beschädigt. Personen kamen hierbei nicht zu Schaden.

Die Kripo ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und untersucht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg die beschädigten Pkw gemeinsam mit einem Brandsachverständigen. Ob ein Zusammenhang zwischen den aktuellen Bränden und den zurückliegenden Brandereignissen besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Wir bitten Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet, eventuell sogar fotografiert oder videografiert haben, sich unter der Rufnummer 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.

