Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: Zwei Täter, zwei Taten, zwei Strafverfahren: Polizei hat zwei Räuber gefasst

Duisburg (ots)

Ein 53-Jähriger suchte am 30. Juni gegen 22:30 Uhr die Polizeiwache Rheinhausen auf, weil zwei Maskierte ihn zuvor auf der Hofstraße unterhalb einer Brücke unter Vorhalt einer Plastikschusswaffe ausraubten. Das Duo ergriff samt Beute fußläufig in Richtung Oestrum die Flucht.

Die Täter raubten seine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten. Wieso das eine Rolle spielt? Dazu später mehr.

Einen Tag später (1. Juli, 21:02 Uhr) ging bei der Rettungsleitstelle der Feuerwehr der Anruf eines 71-Jährigen ein, weil er am Kreuzacker (in der Höhe des Volksparks) von zwei Männern mit Plastikschusswaffen bedroht wurde und seine Wertgegenstände aushändigen sollte. Die Feuerwehr leitete den Einsatz an die Duisburger Polizei weiter, die sofort reagierte. Der Senior gab eine Täterbeschreibung ab, die zum Erfolg führte. Die Beamten spürten zwei Personen auf, die sich mit Plastikpistolen in einem Gebüsch versteckten. Das Täter-Duo im Alter von 14 und 17 Jahren wurde zur Polizeiwache Rheinhausen gefahren und durchsucht.

Die Polizisten fanden in der Bauchtasche der Räuber die am Vortag entwendete Geldbörse inklusive den Ausweisdokumenten des 53-jährigen Mannes, welcher bereits auf der Polizeiwache Rheinhausen Anzeige erstattete.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen übernommen. Die Jugendlichen wurden in die Obhut von Erziehungsberechtigten übergeben und müssen sich nun mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell