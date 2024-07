Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: Verkehrsunfall - Unterstützung aus der Bevölkerung gebeten

Duisburg (ots)

Beim Ausparken im Bereich der Lohstraße / Uferstraße bemerkte die 74-jährige Golffahrerin bereits am 28. Juni gegen 9:50 Uhr ein Ruckeln und stellte am Ende ihrer Fahrt eine Beschädigung an ihrem Wagen fest.

Durch rötliche Lacksplitter auf ihrem grauen Auto schlussfolgerte sie, dass sie womöglich ein rotes Cabriolet beim Ausparken touchiert haben könnte. Sie fuhr zurück, sah nach, konnte das rote Auto nicht mehr auffinden und fuhr Schnur stracks die Polizeiwache Rheinhausen an, um die Flucht anzuzeigen.

Die Polizistin schlussfolgern, dass das rote Auto hinten links vermutlich eine Beschädigung aufweisen müsste. Das Verkehrskommissariat 21 hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht den oder die Halter / Halterin des roten Wagens.

Wer Angaben zu einem roten Cabriolet, das am 28. Juni gegen 9:50 Uhr im Einmündungsbereich der Lohstraße / Uferstraße geparkt war, machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 0203 2800.

