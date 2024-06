Polizei Duisburg

POL-DU: Skrupellose Diebe suchen Friedhof auf

47053 Duisburg (ots)

In der Nacht von Freitag, 28.06.2024, auf Samstag, 29.06.2024, kam es auf dem Friedhof Trompet in Duisburg-Bergheim zu schweren Diebstählen. Ganze Grabfelder wurden heimgesucht. Unbekannte pietätlose Täter entwendeten von über 80 Gräbern Gegenstände aus Bronze, überwiegend Bronzelaternen mit einem Gesamtwert im fünfstelligem Euro Bereich. Die Störung der Totenruhe wiegt dabei noch deutlich schwerer. Die Polizei hat mit mehreren Beamten die Ermittlungen aufgenommen. Der Zugang zum Friedhof ist für die Spurensuche bis Samstagnachmittag gesperrt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich bitte direkt an die Polizeileitstelle unter der Telefonnummer 0203-2800.

