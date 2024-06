POL-DU: Hamborn/Marxloh: Jubelfeier nach Achtelfinaleinzug

Duisburg (ots) - Der Verkehrsdienst der Duisburger Polizei hat am Montag und Dienstag (24./25. Juni) jeweils in der Zeit von 9 bis 11:30 Uhr Geschwindigkeitsmessungen auf der Kremerstraße vorgenommen. Innerhalb dieser fünf Stunden zogen die Beamten 43 Verkehrsteilnehmer wegen zu schnellen Fahrens zur Rechenschaft. In 17 Fällen zeigte die Laserpistole Geschwindigkeitswerte an, die jeweils eine ...

